«Elle était remplie de sang» : indignation après l'agression d'une septuagénaire et de sa petite-fille à Bordeaux

La violente agression d'une septuagénaire et de sa petite-fille de 7 ans, lundi au domicile familial à Bordeaux, a provoqué une vague d'indignation politique. Un suspect, "connu des services de police et de justice", a été arrêté une heure après les faits qui se sont déroulés "vers 17h30" dans le quartier bourgeois des Chartrons, a confirmé mardi la procureure de la République de Bordeaux, Frédérique Porterie dans un communiqué.

L'homme aurait tenté d'enlever la fillette

Dans une vidéo diffusée lundi soir sur le compte Twitter de l'ancien maire Les Républicains de Bordeaux Nicolas Florian, un homme s'engouffre à travers la porte d'un bâtiment en plein jour puis en extirpe de force une femme âgée et une enfant, les projetant violemment à terre sur le trottoir, avant de quitter les lieux.

Selon la procureure, la dame, âgée de 73 ans, a déclaré "avoir été violentée par un homme qui aurait tenté d'enlever la fillette" de 7 ans, et il aurait pris la fuite en voiture en raison des "aboiements du chien du foyer".

"La petite-fille criait, elle était terrorisée"

Vincent, commerçant dans ce quartier du centre de Bordeaux, était présent. "On a entendu l'agression depuis l'intérieur. On a entendu crier dans le hall de l'immeuble, on est sorti dehors avec mon associé et on a vu la personne partir en courant. La dame est sortie avec sa petite-fille sur le balcon en nous demandant s'il était parti", raconte-t-il au micro d'Europe 1.

"Elle était remplie de sang, derrière la tête, sur le cou, partout sur la robe... Et la petite-fille criait, elle était terrorisée. Ça donnait froid dans le dos", poursuit-il.

L'homme interpellé déjà condamné à 15 reprises

L'homme de 29 ans, qui "nie les faits", a été identifié par un voisin et "grâce à la présence d'un visiophone", ajoute-t-elle. Il a été placé en garde à vue "des chefs de violation de domicile, tentative d'enlèvement et séquestration, violences sur personne vulnérable et mineure de 15 ans".

Les deux victimes, âgées de 73 et 7 ans, "souffrent de contusions et d'abrasions", indique encore la procureure, précisant qu'un "premier certificat médical a évalué l'ITT de la grand-mère à 4 jours".

De source policière, l'agression a eu lieu au moment où la grand-mère rentrait au domicile de son fils. L'auteur est un SDF, qui était dans un état d'énervement lorsqu'il a été interpellé, ce qui a conduit les policiers de la brigade anticriminalité (BAC) à utiliser un pistolet à impulsion électrique pour le neutraliser, a précisé cette même source.

Il a indiqué "être suivi au plan psychiatrique et être en rupture de traitement", a précisé la procureure. "Son casier judiciaire porte trace de 15 condamnations, principalement en lien avec du contentieux routier et des infractions à la législation sur les stupéfiants", a-t-elle ajouté. Selon une autre source policière, c'est un "Français, né en France (à Bordeaux)".

Le maire de Bordeaux "extrêmement choqué par cette agression"

Le maire écologiste de Bordeaux, Pierre Hurmic, s'est dit "extrêmement choqué par cette agression", mardi lors d'une conférence de presse. Son prédécesseur Nicolas Florian a dénoncé des "images insupportables" et appelé "à la plus grande sévérité dans la réponse pénale".

Le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, a évoqué une "violence gratuite (...) qui illustre le besoin de sécurité pour les Français" et indiqué que le gouvernement avait augmenté "plus que jamais le budget de la justice", ainsi que les effectifs des forces de l'ordre.