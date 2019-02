Val-de-Marne : un homme qui réclamait le droit de mourir retrouvé avec un couteau en plein cœur

Un septuagénaire atteint d'un cancer, et qui avait demandé à mourir, a été découvert samedi mort au pied de son immeuble d'Ivry-sur-Seine, dans le Val-de-Marne. Il avait un couteau planté dans le cœur, rapporte Le Parisien.

Une maladie qui le faisait beaucoup souffrir. Atteint d'un cancer de la gorge, ce grand-père de deux petits-enfants avait demandé à ses médecins de l'aide pour mourir car sa maladie le faisait trop souffrir. Une demande refusée par les médecins, selon la belle-sœur de la victime. Il ne parvenait plus à s'alimenter et avait été particulièrement affecté par la mort de sa fille un an auparavant, a-t-elle ajouté auprès du Parisien.

Une enquête ouverte. "L'homme laissait sous-entendre depuis plusieurs jours à sa femme qu’il voulait mettre fin à ses jours", selon une source policière. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes exactes de la mort de cet homme.