Un septuagénaire interpellé pour agressions sexuelles sur sa petite-fille de 11 ans

Un retraité drômois a été interpellé mardi chez lui pour viol et agressions sexuelles sur sa petite-fille de 11 ans, rapporte France Bleu Drôme.

Accusé d'abuser d'elle depuis cinq ans

L'homme âgé de 71 ans était réputé de caractère bourru et nerveux. Craignant une résistance du septuagénaire lors de l'interpellation, les autorités ont fait appel au RAID. Amateur d'armes et de chasse, l'homme avait à son domicile quatre fusils et près de 400 cartouches. Il n'a cependant pas fait preuve de résistance lors de son interpellation.

Lors de sa garde à vue, l'homme aurait d'abord nié les faits, avant d'admettre à demi-mots des gestes inappropriés. Sa petite-fille, elle, l'accuse d'abuser d'elle depuis cinq ans. Le retraité a été déféré au parquet de Valence ce jeudi et a été placé sous contrôle judiciaire.