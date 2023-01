Un sexagénaire interpellé pour détention de plus de 80.000 images pédopornographiques

Des images d'une extrême violence mettant en scène des mineurs dans des situations relevant de la pédopornographie. Voilà ce que contenaient les fichiers informatiques d'un homme de 65 ans dans le Béarn, d'après les informations de France 3 Aquitaine et France Bleu Béarn. Selon les deux médias locaux, des vigies informatiques ont permis d'identifier des téléchargements suspects et d'en avertir les forces de l'ordre. L'homme en question, qui détiendrait ainsi plus de 80.000 images pédopornographiques, a donc été interpellé à son domicile avant d'être placé en garde à vue puis relâché.

L'homme évoque de la "curiosité"

Auprès de France Bleu et France 3, le procureur de la République de Pau Rodolphe Jarry indique que certaines images revêtent un caractère particulièrement préoccupant. "Les images sont classées entre 1 et 9. Le 9 indique une gravité maximale déterminée selon plusieurs facteurs, notamment celui de l'âge des victimes. Là, on a trouvé des images d'un niveau très élevé", rapporte-t-il. 26.000 d'entre elles seraient même de catégorie 9 selon le parquet de Pau, cité par les deux médias.

Le contenu des équipements informatiques saisis au domicile du sexagénaire doit désormais être analysé par les enquêteurs. Inconnu de la justice, l'homme s'est justifié en évoquant sa "curiosité" et rejetant toute "attirance" ou "volonté de transgresser les interdits", selon les dires du parquet, rapportés par France Bleu. Des explications qui devront désormais convaincre la justice. À l'instant T, le sexagénaire encourt jusqu'à cinq ans d'emprisonnement, assortis de 75.000 euros d'amende. Il devra également se soumettre à une expertise psychiatrique.