Un réseau de trafic de drogue démantelé en Nouvelle-Calédonie

Trois personnes soupçonnées de diriger un réseau de vente de produits stupéfiants en Nouvelle-Calédonie ont été interpellées la semaine dernière à Nouméa et seront convoquées ultérieurement devant le tribunal, a indiqué lundi la police nationale de l'archipel. Gérald Darmanin a félicité sur Twitter (rebaptisé X) les "policiers de Nouméa qui, après plusieurs mois d'enquête, viennent de démanteler un réseau de trafiquants de drogue en Nouvelle-Calédonie".

Bravo aux policiers de Nouméa qui, après plusieurs mois d’enquête, viennent de démanteler un réseau de trafiquants de drogue en Nouvelle-Calédonie. Nous continuerons de renforcer les moyens alloués à la sécurité de nos compatriotes Calédoniens.https://t.co/qla9XrZyQv — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) August 7, 2023

"Nous continuerons de renforcer les moyens alloués à la sécurité de nos compatriotes calédoniens", a promis dans son message le ministre de l'Intérieur et des Outremer. C'est un témoignage anonyme qui a alerté les enquêteurs, au mois de mars, a précisé sur Facebook la police nationale en Nouvelle-Calédonie.

Les suspects âgés de 20 à 30 ans

L'enquête ouverte par le parquet a permis d'identifier trois personnes comme étant les têtes d'un réseau de vente de cocaïne, LSD, MDMA et cannabis notamment, selon la même source. Les trois suspects - deux hommes et une femme âgés entre 20 et 30 ans - ont été interpellés mercredi dernier à Nouméa et placés en garde à vue.

Ils ont reconnu les faits "tout en cherchant à les minimiser", a précisé à l'AFP Thierry Bourat, responsable de la communication de la police nationale en Nouvelle-Calédonie. Lors d'une perquisition de leur appartement, les policiers ont découvert de l'argent liquide (un peu plus de 4.000 euros), des drogues de synthèse (3 doses de cocaïne, 10 ml de LSD, 1 gramme de MDMA et 1 gramme de DMT) ainsi que 83 pieds de cannabis.

Une pièce du logement était dédiée à la culture du cannabis, et environ 4.000 euros de matériel y ont été retrouvés. A l'issue de leur garde à vue, les trois mis en cause ont été déférés devant le procureur de la République, qui les a convoqués à un procès dont la date sera fixée ultérieurement.