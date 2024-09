Un homme de 19 ans tué par arme blanche près de Lyon lors d'une rixe

Un jeune homme de 19 ans a perdu la vie lors d'une rixe violente survenue à Saint-Priest, dans la banlieue lyonnaise. "Les faits seraient la conséquence d'un différend de voisinage", a précisé le parquet. "Les faits seraient la conséquence d'un différend de voisinage", a précisé le parquet, confirmant une information du quotidien Le Progrès. Une altercation a d'abord opposé deux familles d'un même immeuble, nécessitant une intervention des forces de l'ordre, selon la même source.

>> Retrouvez Europe 1 13h en replay et en podcast ici

Enquête en cours

La rixe a entraîné la mort d'un jeune homme de 19 ans sur place, tandis qu'un autre, âgé de 20 ans, a été grièvement blessé et hospitalisé en urgence. Quatre frères âgés de 31, 30, 28 et 26 ans ont été interpellés et placés en garde à vue. Le parquet a ouvert une enquête pour homicide volontaire et tentative d'homicide volontaire. "Les investigations se poursuivent dans le cadre de l'enquête de flagrance", a-t-il précisé.