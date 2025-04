Rhône : un jeune homme tué de deux balles dans la tête en pleine rue à Vaulx-en-Velin

Un jeune homme, âgé de 19 ans, a été abattu de deux balles dans la tête ce lundi 7 avril en début d'après-midi, proche d'un point de deal à Vaulx-en-Velin, dans la métropole de Lyon. Pour le moment, l'identité de la victime n'est pas connue.

Un jeune homme est mort après avoir été touché par balle à la tête, en pleine rue, à Vaulx-en-Velin, dans la banlieue est de Lyon, a appris lundi l'AFP de sources policières. Vers 13h30, les policiers ont découvert ce jeune blessé par balle à la tête qui, malgré les soins prodigués, est décédé, a expliqué une première source.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Un point de deal avait été démantelé à proximité du lieu de l'homicide

Les faits, eux, se sont déroulés vers 13h10. Des tirs ont visé un jeune homme sur un point de deal du quartier sensible du Mas du Taureau. Juste en bas d'une barre d'immeubles et surtout, à quelques mètres de l'école primaire du quartier. Au moment où les enfants et les mamans arrivent pour reprendre les cours de l'après-midi.

Cette maman du quartier raconte ce que sa fille de 11 ans a vécu tout à l'heure en arrivant près de l'école : "Pendant qu'ils s'amusaient, ils ont entendu trois coups de feu. Elle pensait au départ que c'étaient des feux d'artifices. Après, il y a un adulte qui est venu vers eux et qui a dit 'faites attention à vous'. C'est là qu'elle a vu le jeune qui était assis sur une chaise, la tête en arrière. C'est après qu'elle a su qu'il était mort. Elle a eu peur et sa copine n'arrêtait pas de pleurer et elle aussi, ça l'a beaucoup marqué. Ça fait peur. On a peur pour nos enfants".

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Le jeune homme était un jeune majeur de 19 ans, ce que l'on appelle un "charbonneur", ce sont ceux qui vendent la drogue directement aux clients. Les habitants le voyaient là tout le temps sur le point de deal. Point de deal qui avaient pourtant été démantelés il y a quelques mois.

Il ne faut pas qu'il se réinstalle ici, à marteler le préfet délégué à la sécurité du Rhône, Antoine Guérin : "On ne laissera pas un nouveau point de deal se constituer. On est déterminé, nous allons mettre des forces de police, des CRS, qui vont saturer l'espace public de façon à ce qu'on puisse garantir la sécurité des parents qui vont déposer leurs enfants à l'école et pour qu'ils puissent le faire en toute sécurité. J'invite chacun à réfléchir à ce qui c'est que le trafic de drogue, ce n'est pas anodin. Les consommateurs ont une responsabilité dans ce qui s'est passé, et nous serons déterminés à lutter contre ce trafic".

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Une cellule psychologique a été mise en place et des renforts policiers sont prévus dans le quartier, selon la mairie.