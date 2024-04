Un fourgon braqué près de Lyon, les auteurs en fuite

Un fourgon a été braqué mardi matin à Rillieux-la-Pape, près de Lyon, et le préjudice en cours d'évaluation pourrait être "important", a-t-on appris de sources policières. Les faits se sont déroulés vers 8H30 dans cette commune du Rhône, et les auteurs sont en fuite, a indiqué une source policière, confirmant une information du site Actu Lyon. Sans donner plus de détails, elle a évoqué un préjudice "important".

Quatre personnes en fuite

De sources proches de l'enquête, le vol concerne a priori des bijoux et pourrait s'élever à "plusieurs millions d'euros". Trois véhicules ont été retrouvés incendiés et quatre personnes sont en fuite, selon ces mêmes sources. Les premières informations ne font pas état de blessés.