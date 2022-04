Triple homicide à Amiens : le conjoint d'une des victimes placé en garde à vue

Un homme suspecté d'avoir tué sa compagne, son fils de trois ans et sa belle-sœur, découverts morts à Amiens mi-avril, a pu être placé en garde à vue mercredi, son état de santé ne l'ayant pas permis jusqu'alors, a-t-on appris auprès du parquet. Cet homme de 48 ans a été placé en garde à vue mercredi, a indiqué à l'AFP le procureur de la République d'Amiens Alexandre de Bosschère, confirmant une information du Courrier Picard. Les corps des deux femmes et de l'enfant avaient été découverts le vendredi 15 avril dans un appartement d'Amiens que la sœur aînée, âgée de 26 ans, partageait avec son conjoint et leur enfant.

La veille, cet homme avait été hospitalisé à la suite d'un accident de la route, "probablement une collision volontaire, dans le cadre d'une tentative de suicide", avait annoncé après la découverte des corps Alexandre de Bosschère. Il "présentait d'ailleurs, au moment de son hospitalisation, des traces de lésions graves qui semblent indiquer qu'il avait tenté de se suicider quelques heures plus tôt par d'autres moyens", avait-il ajouté.

Le suspect "n'a jamais été condamné pour des faits de violence"

Compte tenu de ces éléments et de sa "présence avérée" dans l'appartement, "les soupçons convergent vers lui", avait-il résumé. Les secours étaient intervenus dans l'appartement après le signalement d'un proche qui s'inquiétait de ne plus avoir de nouvelles depuis quelques jours.

Connu des services de police et de justice pour des faits de faux, d'escroquerie ou de travail dissimulé, le suspect "n'a jamais été condamné pour des faits de violence", avait encore indiqué le procureur. Selon les premiers éléments de l'enquête, les trois victimes "présentaient des traces d'asphyxie", les deux femmes portaient également des traces de coups et la plus jeune "une trace de coup de couteau, non létale, au niveau du cou".