Toulouse : une dame agressée par un cannibale échappé d'un hôpital psychiatrique

Le parquet de Toulouse a ouvert ce vendredi une enquête pour "tentative de meurtre" après l'agression d'une septuagénaire par un homme surnommé le "cannibale des Pyrénées" qui s'était enfui de l'hôpital psychiatrique où il est interné. La victime, qui promenait son chien dans un quartier résidentiel de la Ville rose vers 22H00 mercredi, "a été hospitalisée et souffre de fractures aux bras et de plaies à la tête", a informé le procureur de Toulouse Samuel Vuelta-Simon dans un communiqué. C'est un voisin qui, "en entendant des cris et voyant un homme armé d'un long bâton frapper une femme au sol", s'est interposé pour la secourir, précise la même source.

Le suspect déjà connu pour des actes de cannibalisme

Interpellé puis placé en garde à vue, l'agresseur, un homme de 34 ans, a rapidement été reconduit au centre hospitalier psychiatrique Gérard Marchant à Toulouse, d'où il s'était échappé quelques heures auparavant, "un médecin constatant que sa santé mentale n'était pas compatible avec la garde à vue".

Le parquet a indiqué avoir ouvert une enquête pour tentative de meurtre "afin de poursuivre les investigations et de vérifier la responsabilité de l'auteur" au moment des faits. Cet ancien militaire ayant servi en Afghanistan avait été mis en examen il y a quelques années pour homicide volontaire et des actes de cannibalisme commis en novembre 2013. La justice l'avait déclaré "totalement irresponsable (...) en raison de son état mental", précise le parquet.