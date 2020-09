Tarn-et-Garonne : différend après un mariage, deux morts

Le village tranquille de Montricoux, dans le Tarn-et-Garonne, était sous le choc dimanche: après un mariage, un homme de 32 ans a tué un autre habitant du village avant de se suicider, selon les premiers éléments de l'enquête.

"Les raisons ne sont pas connues"

"Il y a eu un différend, c'est évident, mais les raisons ne sont pas connues. Il semblerait que ce soit un meurtre suivi d'un suicide. Ce sont deux personnes qui se connaissaient de longue date", a déclaré à l'AFP Laurent Czernik, procureur de le République à Montauban.

Les deux hommes ont été retrouvés gisants à l'aube, par la mère d'un des morts qui a alerté les pompiers.

Les premiers témoignages indiquent qu'un homme revenant d'un mariage, ivre, est retourné chez lui à pied, il a saisi un fusil de chasse et s'est dirigé vers la maison de sa victime, un homme de 25 ans, retrouvé mort à l'entrée de sa maison. Les gendarmes de la Brigade de recherche de Montauban et de Nègrepelisse procédaient dimanche à des auditions des proches de deux hommes et d'éventuels témoins.