Supporter tué à Nantes : la version de l'auteur présumé mise à mal par l'enquête

Il y a l'histoire telle qu'elle a été racontée par les protagonistes : un début de rixe en marge du match Nantes-Nice et des supporters nantais qui prennent à partie un convoi de VTC transportant des supporters niçois. L'un des chauffeurs se serait alors défendu et aurait mortellement poignardé la victime. Sauf que cette version des faits est contredite par la vidéo. L'auteur présumé du coup de couteau aurait même bénéficié de complicités.

"Le supporteur nantais se relève et tente de fuir"

C'est un élément essentiel qui est venu éclairer toute l'enquête. Une caméra embarquée à l'intérieur d'un des VTC a largement filmé cette horde de supporters nantais fondant sur les voitures et un enregistrement a été retrouvé chez un des chauffeurs. Ce dernier vient contredire la version du coupable présumé, explique le procureur Renaud Gaudeul. Pour lui, le conducteur ne cherchait visiblement pas à se défendre.

"Sur ces images, l'auteur présumé est aux prises avec plusieurs supporteurs nantais. Il a dans sa main un couteau en céramique qui se trouvait dans le vide-poche de son véhicule", explique le procureur de la République au micro d'Europe 1. "À un moment donné, il repousse un individu qui tombe au sol et c'est alors qu'il lui porte un premier coup de couteau dans le dos. Ce supporteur nantais se relève et tente de fuir. Il est alors atteint d'un second coup de couteau". Une arme qui pour l'instant n'a pas été retrouvée. Mais le procureur insiste, les investigations vont se poursuivre, notamment pour savoir comment ces supporters ont pu monter ce qui ressemble à un incroyable guet-apens.