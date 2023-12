Football : «Même pas une brigade de CRS», l'incompréhension d'un chauffeur VTC après la mort du supporter nantais

Un peu avant le début du match de Ligue 1 de samedi soir Nantes - OGC Nice, des supporters du club azuréen montaient dans des voitures VTC. Ils ont été pris pour cible par des supporters nantais, certains appartenant, semble-t-il, à la Brigade Loire, l'un des principaux groupes de supporters locaux. Maxime, 31 ans, a été poignardé à mort par l'un des chauffeurs qui s'est depuis présenté à la police.

"Une meute de 300 arriver vers moi"

Dans la voiture conduite par David, l'ambiance bat son plein. Six supporters niçois ont pris place "Ils avaient leurs doudounes et en dessous, ils avaient leurs maillots, ils étaient festifs". Direction le stade de La Beaujoire pour le match face au FC Nantes. David est en tête d'un petit convoi de cinq ou six autres VTC, tous remplis de fans du club azuréen, il y en a une trentaine au total. Il est 19h48 et en moins d'une minute, la soirée bascule à quelques centaines de mètres du stade.

"C'est là que je vois une meute de 300 arriver vers moi, fracassant la voiture et en voulant ouvrir les portières. Et ça tape, ça tape. J'ai une bombe lacrymogène et une matraque, je n'ai pas eu le temps de m'en servir", explique ce chauffeur au micro d'Europe 1. "Derrière, je voyais mes autres collègues VTC, ils se faisaient prendre à partie aussi". Dans cette embuscade, l'un des chauffeurs s'empare alors d'un objet tranchant, vise Maxime dans le dos qui s'effondre mortellement touché. Il avait 31 ans.

"Il y a eu aussi un manquement de sécurité"

"Qui va porter le poids du décès sur ses épaules ? Ok, il y a une victime. On n'aurait pas protégé nos clients ?, s'interroge David. "Ça veut dire qu'on laisse les 30 jeunes se faire défoncer ? Ils rentrent comment là, dans des cercueils à Nice ? Il n'y avait même pas une brigade de CRS. Moi, je pense qu'il y a aussi eu un manquement de sécurité".

Dimanche matin, l'auteur présumé du coup fatal a été placé en garde à vue dans le cadre d'une enquête ouverte pour homicide volontaire.