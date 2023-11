Strasbourg : le mystère persiste autour d'une possible chute d'une météorite

Les pompiers et la police de Strasbourg s'interrogent lundi sur la possibilité d'une chute de météorite après une intervention sur un véhicule présentant un trou de 50 centimètres de diamètre sur le toit. Les pompiers avaient été appelés en début de matinée pour intervenir sur un "dégagement de fumée sur une voiture" stationnée dans un quartier périphérique de la cité alsacienne. "Suite à la reconnaissance de la première équipe, nous suspectons la chute d'un corps stellaire", écrit le Sdis du Bas-Rhin dans son compte-rendu d'intervention publié à la mi-journée.

"A notre arrivée, nous avons constaté un impact relativement important, d'un diamètre de 50 centimètres environ, qui a traversé la toiture, le bas de caisse et le réservoir du véhicule", a précisé à l'AFP le capitaine des pompiers Matthieu Colobert. Une recherche a permis de conclure à l'absence de radioactivité. "On n'a retrouvé aucun objet", a-t-il poursuivi. "Soit l'objet était tellement petit qu'on ne peut pas le retrouver, soit l'impact était tel que l'objet s'est désintégré et transformé en poussière", a-t-il avancé comme hypothèses.

"On a quand même une suspicion sur un gravillon" d'environ deux centimètres de large retrouvé sur place, a-t-il indiqué. Ce gravillon a été confié à la police en vue d'analyses complémentaires afin d'en déterminer la nature. "C'est un objet de la taille d'une noisette, qui ressemble à du bois brûlé, tout léger", a confié à l'AFP un porte-parole de la police. Il a annoncé que l'objet allait être envoyé à Paris auprès d'un service de police scientifique.

"Est-ce qu'un objet est venu de l'espace, c'est toute la question", s'est largement exprimé le policier. "Même une bille lancée à très haute vitesse en descente, ça peut faire des dégâts. Mais il faut encore prouver que c'est un objet qui vient de l'espace."