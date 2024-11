Six camions de la Banque alimentaire détruits dans un incendie à Nîmes

Six camions appartenant à la Banque alimentaire du Gard ont été incendiés à Nîmes, pour un préjudice de plus de 480.000 euros, a appris l'AFP auprès de l'association qui a porté plainte.

>> A LIRE AUSSI - Nîmes : six personnes en garde à vue pour l'incendie ayant touché le commissariat de Pissevin

Un "acte malveillant"

"Nous sommes choqués et dépités. Il s'agit d'un acte malveillant, confirmé par les images des caméras de vidéosurveillance, et nous avons porté plainte", a réagi Claudine Faure-Comte, chargée de mission de la Banque alimentaire du Gard. Peu avant minuit, les pompiers sont intervenus sur le site du Marché gare de Nîmes où sont habituellement garés les véhicules de la Banque alimentaire du Gard. Quatre camions frigorifiques et deux autres plus volumineux avec haillon, tous vides, ont été entièrement calcinés.

Selon les pompiers, trois voitures et un poids-lourd ont également été touchés par les flammes. Interrogée par l'AFP, la police a confirmé l'enregistrement d'une plainte, sans pouvoir à ce stade confirmer l'origine criminelle de l'incendie. "Chaque semaine, du lundi au vendredi, la Banque alimentaire du Gard sillonne les supermarchés avec ces camions afin de procéder à la ramasse. Ce matin, les bénévoles ont quand même assuré la tournée avec leur propre voiture", a ajouté Mme Faure-Comte. Sur les réseaux sociaux, la Banque alimentaire du Gard a lancé un appel aux dons afin de pouvoir continuer à servir ses 91 associations partenaires et leurs 42.000 bénéficiaires.