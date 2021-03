Seine-Saint-Denis : enquête ouverte après la mort d'une fillette percutée par une voiture

Samedi soir, vers 20 heures, une fillette de 6 ans est décédée après un accident de la circulation avec délit de fuite à Aulnay-sous-Bois, en Seine-Saint-Denis. Elle regagnait son domicile avec son grand frère et a traversé le passage piéton lorsqu’elle a été percutée par une voiture. Les pompiers ont transporté la fillette à l’hôpital en arrêt cardio-respiratoire. Elle est décédée des suites de ses blessures.

Un conducteur âgé d'une vingtaine d'années

Le conducteur et son passager, âgés tous les deux d’une vingtaine d’années, ont pris la fuite. Ils ont été interpellés plus tard et sont actuellement en garde à vue. Les circonstances précises de cet accident restent à déterminer. Le parquet de Bobigny a ouvert une enquête pour homicide involontaire.