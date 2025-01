Seine-et-Marne : trois mises en examen pour avoir vidé des DAB, près de 800.000 euros de préjudice

Après avoir séquestré un employé de maintenance de distributeurs automatiques de billets puis volé près de 800.000 euros, deux hommes et un adolescent ont été mis en examen. Les deux majeurs ont été placés en détention provisoire et le mineur, âgé de 16 ans, a été placé en centre éducatif fermé.

Deux hommes et un adolescent ont été mis en examen pour la séquestration d'un employé de maintenance de distributeurs automatiques de billets qui leur a permis de voler près de 800.000 euros, a appris l'AFP jeudi du parquet de Melun.

Ils ont été mis en examen pour vol en bande organisée, enlèvement et séquestration en bande organisée et association de malfaiteurs.

545.000 des 797.000 euros volés ont été retrouvés

Les deux majeurs ont été placés en détention provisoire et le mineur, âgé de 16 ans, en centre éducatif fermé, a précisé le parquet.

Vendredi, vers 19H30, un employé de maintenance de distributeurs automatiques de billets contactait les forces de l'ordre et déclarait avoir été enlevé trois heures plus tôt, d'après les récits d'une source policière et d'une source judiciaire. Alors qu'il effectuait sa tournée programmée dans différentes agences BNP Paribas de Seine-et-Marne et du Val-de-Marne, il avait été enlevé par des hommes en tenue de chantier et monté dans un fourgon.

D'après ses déclarations rapportées par les sources, une ceinture explosive lui avait été enfilée et les malfaiteurs avaient des informations personnelles sur lui. Ils lui demandaient alors de pénétrer dans les salles sécurisées des agences où il devait effectuer la maintenance et de leur remettre l'argent. Le préjudice a été établi à 797.000 euros. 545.000 ont été retrouvés à ce stade.

Huit personnes avaient été interpellées dans cette enquête menée par la police judiciaire du département. Cinq ont été libérées à l'issue de leur garde à vue.