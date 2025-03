Val-de-Marne : un membre de la direction d'un conservatoire mis en examen pour avoir filmé aux toilettes

Après avoir filmé des personnes dans les toilettes du conservatoire d'Alfortville, un membre de la direction a été mis en examen ce dimanche pour atteinte à l'intimité de la vie privée par fixation, enregistrement ou transmission de l'image d'une personne. Il a été suspendu et une cellule psychologique va être mise en place au conservatoire.



Un membre de la direction du conservatoire d'Alfortville (Val-de-Marne) a été mis en examen dimanche pour avoir filmé des personnes dans les toilettes de l'établissement, a indiqué le parquet de Créteil, sollicité par l'AFP.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Il a été mis en examen pour atteinte à l'intimité de la vie privée par fixation, enregistrement ou transmission de l'image d'une personne, a détaillé cette même source, dans le cadre d'une information judiciaire ouverte le même jour. Le parquet a requis son placement sous contrôle judiciaire.

"Je demanderai à ce que (le mis en cause) soit radié des cadres de la fonction publique"

A la mi-journée vendredi, un personnel d'entretien du conservatoire avait découvert un téléphone portable sous une poubelle dans les toilettes de l'établissement, a détaillé une source policière. Une fois déverrouillé, celui-ci s'est révélé contenir de nombreuses vidéos de personnes sur les toilettes dont le mis en cause, poursuit cette source. Toujours selon celle-ci, trois petites caméras, une clef USB, du scotch et du matériel pour dissimuler des caméras ont été retrouvés lors d'une perquisition dans son bureau.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

"J'ai échangé avec la directrice (du conservatoire) pour lui apporter mon soutien, tout le monde est assez choqué", a réagi auprès de l'AFP le maire PS d'Alfortville Luc Carvounas, également vice-président de l'intercommunalité Grand Paris Sud Est Avenir, qui gère le conservatoire.

Le mis en cause est un "agent territorial (...) identifié comme étant le second de la directrice", à propos duquel "aucune remontée" n'avait eu lieu auparavant, a précisé l'édile. Celui-ci a indiqué que l'agent avait été suspendu et qu'une cellule psychologique serait mise en place au conservatoire. "Je demanderai à ce que (le mis en cause) soit radié des cadres de la fonction publique", a conclu le maire, qui a indiqué que la ville avait déposé plainte.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Le conservatoire à rayonnement intercommunal d'Alfortville emploie une cinquantaine d'enseignants et compte 750 élèves, selon le site de Grand Paris Sud Est Avenir.