Seine-et-Marne : cinq cadavres découverts dans un appartement à Meaux, enquête ouverte pour «homicides»

Les corps sans vie de cinq personnes ont été découverts dans un appartement à Meaux (Seine-et-Marne) lundi soir et une enquête pour homicides volontaires a été ouverte, a indiqué à l'AFP le procureur de Meaux Jean-Baptiste Bladier, dans la nuit de lundi à mardi. D'après le site Actu 17 qui a révélé l'information, les victimes sont "une femme et ses quatre jeunes enfants" et les policiers sont à la recherche du père de famille de 33 ans, "en fuite".

Le procureur de Meaux tiendra un point presse mardi dans la journée sur cette affaire au tribunal judiciaire. Les investigations ont été confiées au service de police judiciaire de Versailles. L'actualité récente a été marquée par deux triples infanticides perpétrés par des pères, en région parisienne.

Des drames qui se multiplient

Fin novembre, un homme de 41 ans s'est rendu dans un commissariat pour avouer le meurtre de ses trois filles âgées de 4 à 11 ans à Alfortville (Val-de-Marne). Il a notamment évoqué un contexte conflictuel avec son ex-conjointe au sujet de la garde des enfants.

Un mois plus tôt, en octobre, un gendarme avait tué ses trois filles avant de se donner la mort, à son domicile de Vémars dans le Val-d'Oise. Les faits avaient également eu lieu "dans un contexte familial compliqué" d'après le parquet de Pontoise.