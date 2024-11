Saône-et-Loire : des traces de peste dans un courrier envoyé à une école

Des traces de peste ont été retrouvées dans un courrier adressé à un établissement de formation de Chalon-sur-Saône, mais aucun des symptômes de la bactérie n'est actuellement déclaré par "les victimes potentielles", a indiqué mercredi la préfecture de Saône-et Loire.

"Aucun symptôme n'est déclaré à ce jour"

"Plusieurs enveloppes en provenance de l'étranger ont été reçues par le centre de formation Colint School (...) Une poudre de couleur blanche était présente dans l'une de ces enveloppes. Elle a été analysée et testée positive à la peste", a expliqué la préfecture sur son site internet.

"Aucun symptôme n'est déclaré à ce jour" par les personnes qui ont été exposées au courrier, a-t-elle souligné, sans préciser quand les enveloppes ont été reçues ni le nombre de ces "victimes potentielles". Ces dernières ont été transférées puis placées sous surveillance médicale au centre hospitalier universitaire (CHU) de Chalon-sur-Saône dans une structure nucléaire radiologique biologique et chimique (NRBC). Selon France Bleu Bourgogne, ce sont six employés du centre de formation qui ont ainsi été pris en charge, mais n'ont présenté aucun symptôme.

Le préfet de Saône-et-Loire a indiqué avoir levé mercredi en début de soirée une cellule de veille qui avait été activée "afin de mettre en place toutes les mesures conservatoires et coordonner l'action des différents services d'intervention et de secours". Il doit tenir une conférence de presse jeudi matin aux côtés de l'Agence régionale de santé (ARS), du Service départemental d'incendie et de secours (SDIS) et des services de police. Un laboratoire spécialisé a été saisi en outre pour procéder à une analyse complémentaire, a-t-on ajouté de même source.

Installé dans le quartier de La Sucrerie, le centre de formation Colint School, est une école privée qui enseigne les métiers du numérique et qui compte une trentaine d'élèves.