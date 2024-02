Saint-Jean-de-Luz : un an plus tard, un hommage rendu à Agnès Lassalle, enseignante tuée en plein cours

L'émotion à Saint-Jean-de-Luz. Un an jour pour jour après la mort d'Agnès Lassalle, professeure d'espagnol assassinée en pleine classe par l'un de ses élèves, une cérémonie lui a rendu hommage ce jeudi matin. Fermée au public, elle s'est tenue dans le jardin du centre culturel de la ville, en présence des proches de la victime, d'élus locaux, du maire, et de plusieurs de ses collègues de l'établissement privé où cette enseignante de 52 ans exerçait son métier. Tout cela pour saluer l'engagement d'Agnès Lassalle. Une plaque commémorative a été dévoilée dans le parc.

La santé mentale de l'agresseur au cœur du dossier

Parallèlement, sur le plan judiciaire, l'instruction se poursuit. Le 22 février 2023, Agnès Lassalle donnait son cours lorsque cet élève de seconde s'était rapproché de l'enseignante. Dans ses mains, un rouleau d'essuie-tout qui contenait en réalité un couteau de cuisine avec lequel il l'avait frappé. Agnès Lassalle n'avait pas survécu.

Interpellé et désarmé quelques minutes plus tard, ce jeune, aujourd'hui âgé de 17 ans, se trouve en détention provisoire. Sa santé mentale est au cœur du dossier. Du côté du parquet de Bayonne, contacté ce jeudi matin, on confirme simplement que des expertises psychiatriques sont menées dans le cadre de cette information judiciaire. Ses conclusions seront essentielles pour comprendre ce qui a conduit cet adolescent à commettre ce geste irréparable.