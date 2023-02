Saint-Jean-de-Luz : qui était la professeure d'espagnol poignardée en plein cours ?

Une enseignante tuée pour la première fois en France depuis l'assassinat de Samuel Paty. Ce mercredi, une professeure d'un établissement privé de Saint-Jean-de-Luz dans les Pyrénées-Atlantiques est décédée après avoir été mortellement blessée à l'arme blanche. Elle était enseignante d'espagnol dans ce lycée privé où elle exerçait depuis longtemps. C'est ce que confirme le témoignage de l'une de ses anciennes élèves, qui l'avait eue comme professeure en sixième et cinquième il y a une vingtaine d'années.

Cette ancienne élève se souvient bien de l'enseignante d'une cinquantaine d'années. "Très douce, elle parlait de façon sèche quand il fallait se faire respecter, sans besoin de crier", affirme-t-elle auprès d'Europe 1. Beaucoup d'élèves l'aimaient, toujours selon cette ancienne collégienne de Saint-Thomas-d 'Aquin.

"Rayonnante dans son travail"

Les professeurs aussi rendent hommage à leur collègue, comme l'a précisé ce mercredi après-midi la rectrice de l'académie de Bordeaux Anne Bisagni-Faure. "J'ai eu des témoignages très spontanés sur mon téléphone. Les inspecteurs d'espagnol savaient que je venais ici dans l'établissement. Ils m'ont fait part de leur émotion et qu'ils connaissaient cette professeure. Bien installée dans ce lycée, rayonnante dans son travail, c'était une excellente enseignante qui mérite toute notre admiration au-delà de la sympathie et de la compassion que nous avons pour ses proches", a déclaré la rectrice.

Un autre ancien élève contacté par Europe 1 se souvient "d'une personne bienveillante et drôle, très sérieuse dans son travail et soucieuse de la réussite de ses élèves". "Jamais je n'aurais pu imaginer son nom associé à un tel fait divers", avoue-t-il. Une enquête a été ouverte pour assassinat, et une minute de silence sera respectée dans tous les établissements scolaires ce jeudi.