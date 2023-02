Saint-Jean-de-Luz : ce que l'on sait de l'élève suspecté d'avoir poignardé son enseignante

Pourquoi un tel geste ? Mercredi, une enseignante d'espagnol d'un lycée privée de Saint-Jean-de-Luz, dans les Pyrénées-Atlantiques, a été mortellement poignardée dans sa classe par un élève. Le procureur de Bayonne a estimé qu'il y avait une préméditation, ce qui explique qu'une enquête pour assassinat a été ouverte. La garde à vue de l'adolescent, qui a débuté mercredi, devrait s'achever ce jeudi en fin de matinée ou être prolongée pour une nouvelle durée de 24 heures.

Mention très bien au brevet des collèges

En se penchant plus précisément sur ses antécédents psychiatriques, les enquêteurs essaient de comprendre le geste du suspect. Ses premières déclarations sont troublantes : il aurait indiqué avoir entendu des voix la nuit précédent son acte tout en précisant être "possédé". Des voix qui lui auraient demandé de tuer sa professeure d'espagnol. D'après les premières informations, l'élève souffrirait de troubles psychologiques et était suivi pour une dépression. En revanche, cela n'affecte pas ses résultats scolaires puisqu'il a obtenu l'année dernière son brevet des collèges avec mention très bien.

Mercredi, un médecin l'a examiné et a estimé que son état de santé était compatible avec la garde à vue. Mais cela ne préjuge pas de sa responsabilité pénale. L'élève était-il en plein possession de ses moyens lors du passage à l'acte ? L'instruction devra le déterminer. Des expertises psychologiques et psychiatriques seront réalisées. L'adolescent devrait en tout cas être mis en examen et pourrait être placé en détention provisoire malgré sa minorité.