Sa cigarette électronique explose, un pompier grièvement brûlé

Elle a explosé dans sa poche. Mardi, un pompier a été grièvement blessé après que sa cigarette électronique a pris feu, rapporte jeudi Le Parisien. Cet homme de 38 ans était en intervention en région parisienne lorsque l'accident, qui n'a rien à voir avec l'intervention, s'est produit.

Brûlé à la main et à la jambe. Le sergent a été brûlé à la main et à la jambe. Il a été conduit à l'hôpital d'instruction des armées Percy, dans les Hauts-de-Seine. Il devra subir une greffe de peau mais son pronostic vital n'est pas engagé a précisé le service départemental d’incendie et de secours (Sdis) de l’Essonne au quotidien.

La batterie amovible en cause ? Une enquête a été diligentée pour faire la lumière sur cet accident. Mais selon les premières constatations, indique Le Parisien, la batterie amovible de sa cigarette électronique pourrait être à l'origine de l'explosion.