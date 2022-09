«Plus jamais» : Yannick Alleno et son ex-épouse lancent une association d'aide aux victimes

C'est un drame qui avait ému l'ensemble de la scène cuisinière parisienne. En mai 2022, Antoine Alléno, fils du célèbre chef cuisinier Yannick Alléno, mourrait percuté au volant de son scooter par un chauffard qui venait de voler une voiture. Quatre mois plus tard, son père a décidé de créer avec son ex-épouse une association pour venir en aide aux parents endeuillés par la perte d'un enfant de moins de 25 ans. "Après la disparition d'Antoine, nous avons voulu vraiment transformer notre douleur en action positive dans l'intérêt général et on a créé cette association", explique le cuisinier au micro d'Europe 1.

"Ça nous a semblé naturel de faire cette association. Elle a deux principales missions : la première, c'est de venir en aide aux parents de victimes âgées de moins de 25 ans. La deuxième, c'est de mettre en place un dispositif qui garantit que la tragédie d'Antoine ne se reproduise plus jamais".

"Qu'est-ce qu'on fait ?"

L'objectif pour les parents du jeune homme de 24 ans est de redonner la parole aux familles des victimes. "L'anonymat est insupportable et l'humanisation est terrible", car elle est peu présente explique-t-il. "Enfin, quand vous vous retrouvez face à ces moments-là, qu'est-ce qu'on fait ? Comment vous devez prévenir les gens ?"

Face à ces questions, Yannick Alléno espère aider d'autres familles qui se trouvent dans la même situation que lui. Et plus que tout, le chef cuisinier espère que des histoires semblables à celle de son fils n'arrivent plus dans un futur proche.