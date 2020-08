Isère : accroché à une falaise, un parapentiste difficilement secouru par hélicoptère

Sa vie ne tenait qu’à un fil, ou plutôt un morceau de voile, accroché à la falaise sur la face ouest du Grand Replomb à 2.500 m d’altitude, en Isère. C'est là que l'hélicoptère de la sécurité civile et les équipes des CRS des Alpes ont secouru un parapentiste, samedi, comme l'a révélé Le Dauphiné Libéré. C'est ce que raconte l’un des sauveteurs, le brigadier Damien Astoul, au micro d'Europe 1, deux jours après cet accident.

50 mètres de vide

"Il était accroché par un petit bout de sa voile qui coiffait un becquet rocheux. Il était suspendu sur une falaise qui doit faire 80 mètres, et en-dessous de lui il y avait 50 mètres de vide", témoigne-t-il. "Quand les parapentes sont dans ces postures-là, la particularité c’est qu’avec l'hélicoptère on ne peut pas trop s’approcher d'eux, le risque étant de regonfler la voile avec le souffle de l’hélicoptère et qu’il chute", explique le brigadier.

"On a pu se faire déposer en hélitreuillage au-dessus de lui, mais dans une zone où l’on ne risquait pas de le souffler, et ensuite on a équipé une main courante avec de la corde d’escalade, pour descendre jusqu'à lui". Cette opération était particulièrement délicate, mais elle fut réussie : le parapentiste a été maintenu dans sa sellette pour ne pas toucher à ses vertèbres dont il se plaignait. Alors que la nuit tombait, il a fini par être hissé et évacué vers le CHU de Grenoble, blessé mais très soulagé d’avoir été secouru à temps.