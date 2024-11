Pascal Praud et vous - Mort de Nicolas dans l'Ardèche : «J'ai peur qu'on en arrive à une guerre civile», craint cette auditrice

Un nouveau drame pour le club de rugby du RC Romanais Péageois. Après Thomas tué à Crépol (Drôme) lors d’une fête de village, Nicolas D, inscrit dans le même club de rugby, est mort dans une fusillade qui a éclaté jeudi soir dernier devant une discothèque à Saint-Péray (Ardèche). Face aux violences, rixes et fusillades qui ne cessent de se multiplier, Justine, auditrice de Pascal Praud et vous, dénonce un laxisme ambiant.

La crainte d’une "guerre civile"

Pour Justine, la proposition de Karl Olive, député Renaissance, qui a plaidé pour l’envoi de militaires dans certains quartiers touchés par le trafic de drogue, serait une solution. L’idée, selon lui, est de provoquer "un véritable électrochoc dans ce pays". "Si personne ne bouge, si personne ne fait rien, on va en arriver à ce que des parents vont protéger leurs enfants par n'importe quel moyen. Et j'ai peur qu'on en arrive à une guerre civile", exprime Justine. Pour cette auditrice, ces drames ne touchent pas que les banlieues, mais la métropole dans son entièreté.

Un gouvernement laxiste dénoncé

Elle se dit agacée et fatiguée d'apprendre tous les jours des drames inhumains qui se produisent et qui touchent les plus jeunes comme les plus âgés en faisant référence au petit garçon de 5 ans mort par balle à Rennes. Justine dénonce l'inaction du gouvernement et un laxisme judiciaire précisant que renforcer les maisons de redressement serait une solution. "On a un gouvernement qui, sous couvert de vouloir continuer à s'asseoir sur les mêmes sièges et procède à un laxisme judiciaire sans nom", conclut-elle.