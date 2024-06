Paris : incendie en cours dans une rue proche du BHV, évacué

Le Bazar de l'Hôtel de Ville (BHV), une des grandes enseignes parisiennes, a été fermé et évacué mardi matin à la suite d'un incendie qui s'est déclaré dans un immeuble d'habitation situé à proximité, a constaté un journaliste de l'AFP. Le feu s'est déclaré vers 8h45 dans cet immeuble de la rue Verrerie, située derrière le grand magasin dans ce quartier du coeur de la capitale.

Le BHV reste fermé

Un périmètre de sécurité a été établi par la police alors qu'une dizaine de camions de pompiers étaient déployés, a précisé le journaliste de l'AFP. Contactée, la Brigade de sapeurs pompiers de Paris (BSPP) n'était pas joignable dans l'immédiat pour faire un bilan ou une première évaluation des dégâts.

En milieu de matinée, un panache de fumée se dégageait du premier étage de l'immeuble et des flammes étaient visibles au second étage du bâtiment, qui en compte six. Le personnel du bâtiment principal du BHV, situé sur le trottoir d'en face de l'immeuble sinistré, s'est rassemblé dans un bâtiment voisin et le grand magasin est resté fermé.