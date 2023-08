«On ne peut pas dire qu'on ne connaissait pas le problème» : l'éboulement dans les Alpes était-il prévisible ?

Routes bloquées et circulation des trains suspendue. Dans la vallée de la Maurienne en Savoie, l'effondrement de près de 700m3 de roche près de Saint-André en Savoie paralyse les liaisons routières et ferroviaires entre l'Italie et la France. La départementale 1003 est fermée et l'autoroute A43 est bloquée. Dans la vallée, le bruit des trains a également disparu. Un événement qui chamboule la vie économique locale, mais qui interroge également les élus locaux. Mais le phénomène était-il prévisible ?

Des précédents dans la vallée

"Le Département nous avait informés il y a déjà quelques jours qu'il avait constaté qu'il y avait des mouvements au niveau de la falaise", explique au micro d'Europe 1 Roland Aveniere, le maire de Freney, une petite commune à côté de Saint-André.

"En 2018, il y a déjà eu un éboulement qui a alerté au niveau du département. On ne peut pas dire aujourd'hui qu'on ne connaissait pas le problème", poursuit-il. La seule possibilité de circuler dans la vallée est une déviation par Saint-André, réservée aux véhicules légers.

Catastrophe économique

Une catastrophe économique pour Francesco, gérant d'une entreprise en maçonnerie qui ne peut plus utiliser ses camions. "On est bloqué à l'entrepôt, on ne peut même pas sortir avec nos camions. On a au moins trois chantiers qui sont bloqués en fait. Donc ça veut dire qu'on perd au moins 1.000 à 1.500 euros par chantier et par jour. C'est un désastre", s'alarme l'entrepreneur.

Un désastre également pour des centaines de camions en route pour l'Italie qui ont dû faire demi-tour. Les conducteurs, souvent de nationalité étrangère, qui n'ont pas été informés de l'éboulement, s'entassent et passent de longues heures sur les aires d'autoroute.