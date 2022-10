Normandie : un gendarme tué par un poids lourd sur l'A13 après une opération antidrogue

Un gendarme a été tué et trois autres blessés mardi sur l'A13 dans l'Eure après qu'un poids lourd a percuté plusieurs véhicules stationnés sur le bas-côté suite à l'interpellation de trafiquants de drogue, a-t-on appris de sources concordantes. L'accident est survenu peu avant 3h du matin après l'interpellation par les forces de l'ordre de deux personnes à hauteur de Saint-Mards de Blacarville, dans l'Eure. "Dans le cadre d'une commission rogatoire délivrée par un des magistrats instructeurs de la juridiction interrégionale spécialisée (JIRS) de Rennes concernant un trafic de stupéfiants, les gendarmes de la Section de recherches de Rennes, appuyés par le GIGN, ont procédé à l'interpellation" des deux personnes, a détaillé le parquet de Rennes dans un communiqué.

Un poids lourd qui perd le contrôle

L'intervention s'est déroulée sans difficulté particulière. Mais dans un deuxième temps, vers 2h50, "un poids lourd a perdu le contrôle et a percuté le dispositif mise en place lors de l'enlèvement du véhicule suspect", précise le communiqué du procureur général de la cour d'appel et du procureur de la République de Rennes. Un adjudant de la section de recherches de Rennes, âgé de 47 ans, marié et père de quatre enfants, est décédé. Un autre militaire appartenant à la brigade de recherches de Saint-Malo, a été très grièvement blessé et évacué vers un hôpital de Rouen, ont précisé le ministère de l'Intérieur, le parquet de Rennes et la préfecture de l'Eure.

Deux autres enquêteurs et les personnes interpellées ont été légèrement blessés, de même que le conducteur du poids-lourd, âgé de 21 ans. Un agent de la SAPN (société des autoroutes de Paris Normandie, ndlr) a lui aussi été blessé, selon la préfecture. Une magistrate du parquet d'Évreux s'est rendue sur les lieux de l'accident pour diriger les premières investigations menées dans le cadre de l'enquête en flagrance. Le procureur de la République d'Évreux tiendra une conférence de presse en fin d'après-midi, d'après la même source. "Cette nuit, lors de l'interpellation de trafiquants de drogue dans l'Eure, quatre gendarmes ont été percutés par un camion", a tweeté le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. "L'un d'entre eux est décédé. J'adresse mes condoléances à sa famille et à ses camarades. Plein soutien aux trois gendarmes blessés dont un très grièvement".

Trente sapeurs-pompiers, deux équipes du Samu et la gendarmerie ont été dépêchés sur les lieux de l'accident. L'A13, un important axe de circulation entre Paris et la Normandie, était fermée dans le sens Paris-Caen le temps des constatations, a précisé la préfecture de l'Eure.