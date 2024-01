Nord : un maire dépose plainte après que des câbles de sa voiture ont été sectionnés

Le maire de Marcq-en-Barœul, dans le Nord, ville de l'agglomération lilloise, a déposé plainte contre X après avoir découvert que les câbles contrôlant le système d'anti-blocage des roues de sa voiture avaient été sectionnés, a-t-il annoncé samedi à l'AFP, confirmant une information de La Voix du Nord. "On a franchi un cap dans le cadre des violences faites aux élus", regrette Bernard Gérard (LR), également président de l'association des maires du Nord, qui dit entendre régulièrement d'autres maires lui faire part de violences à leur égard. "J'ai déposé plainte pour dégradations, il appartiendra au parquet de qualifier les faits", a indiqué à l'AFP le maire de cette ville de 40.000 habitants.

Le 5 janvier, son épouse a constaté qu'un voyant rouge s'affichait sur le tableau de bord de leur voiture. Un garagiste puis un expert de la compagnie d'assurance ont constaté que "les câbles d'ABS avaient été coupés avec des pinces", explique Bernard Gérard. Il a déposé plainte la semaine suivante, le 9 janvier. "Les maires sont là pour le vivre-ensemble et pour l'harmonie, et quand on voit des choses comme celle-là, c'est inquiétant et il faut qu'on nous aide à y mettre un terme", espère-t-il.

Darmanin, Lisnard, Aubry... apportent leur soutien

En 2023, de nombreux élus ont été ciblés par des violences, avec en points d'orgue l'incendie criminel en mars du domicile du maire de Saint-Brevin (Loire-Atlantique), Yannick Morez, et l'attaque à la voiture-bélier visant celui de l'édile de L'Haÿ-les-Roses (Val-de-Marne), lors des émeutes de début juillet.

Bernard Gérard dit avoir reçu un mot de Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur et ancien maire de Tourcoing, autre ville de la métropole lilloise. Il a également reçu de nombreux soutiens publics sur X (ex-Twitter), parmi lesquels la maire de Lille, Martine Aubry, le président de l'association des maires de France, David Lisnard, et le président des Hauts-de-France, Xavier Bertrand.