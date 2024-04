Nord : un homme de 22 ans meurt après une violente agression à Grande-Synthe

Un jeune homme âgé de 22 ans est mort mardi 16 avril après avoir subi une violente agression à Grande-Synthe dans le Nord, fait savoir ce mercredi le parquet de Dunkerque. Une enquête a été ouverte, d'abord pour "tentative d'homicide volontaire en bande organisée", avant d'être requalifiée en "meurtre en bande organisée".

Dans la nuit du 15 au 16 avril, un homme est retrouvé "inconscient" sur le territoire de la commune et présente des "traces de coups, notamment au visage". Transporté à l'hôpital dans un service de réanimation "avec un pronostic vital engagé", il a fini par succomber à ses blessures.

Un individu mineur placé en garde à vue

Selon les premiers éléments de l'enquête, les faits pourraient avoir été commis "par au moins trois individus", indique le parquet. Un individu mineur a été interpellé et placé en garde à vue. "Les investigations se poursuivent activement afin d'identifier tous les mis en cause et d'éclaircir les circonstances de la commission de ces faits", conclure le parquet.

Sur Facebook, Martial Beyaert, le maire de Grande-Synthe, a partagé le lien d'une cagnotte ouverte par des proches du jeune homme afin que ce dernier "puisse être enterré dignement". "C’est avec une profonde et infinie tristesse que nous partageons la nouvelle du décès de notre fils, notre frère, notre ami… Philippe. Nous aimerions avoir la possibilité d’offrir à Philippe un adieu respectueux et apporter du réconfort à sa famille, en particulier sa mère et ses frères", peut-on lire sur la description de la cagnotte.