Nord : un gang de trafiquants de voitures volées démantelé

C’est une équipe de malfaiteurs particulièrement chevronnés et organisés que les policiers viennent d’arrêter. Sept hommes ont été interpellés mardi dans les Hauts-de-France par les enquêteurs de la sûreté départementale du Nord. Les suspects seraient impliqués dans un vaste trafic de véhicules volés dans la région.

Ces derniers mois, plus d’une cinquantaine de voitures Audi ou Volkswagen auraient été dérobées par ces trafiquants. "Ils étaient très méfiants et particulièrement bien organisés", souligne un enquêteur joint par Europe 1. Ces hommes disposaient de garages clandestins où les véhicules volés étaient ensuite "maquillés", numéros de série modifiés, plaques changées… Via une société fictive et avec des faux papiers, les suspects réussissaient à se procurer de nouvelles immatriculations et cartes grises pour ces véhicules qui, ainsi "blanchis", étaient revendus à prix fort. Le préjudice total chiffré par les policiers dépasse un million d’euros.

Onze voitures volées ont été retrouvées. Les interpellations ont été menées avec l’appui des hommes d’élite du RAID et lors des perquisitions, une grande quantité de matériel ainsi que plusieurs milliers d’euros en liquide ont été saisis. Onze voitures volées ont par ailleurs été retrouvées par les policiers. Sur les sept personnes interpellées, cinq sont présentées à un juge d’instruction ce vendredi en vue de leur mise en examen.