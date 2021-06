Yves Martin, l'ancien mari de Sheila et chanteur de génériques TV cultes est mort

La célèbre chanteuse aux presque soixante ans de carrière a annoncé la mort de son ex-mari Yves Martin sur les réseaux sociaux mercredi. Elle avait rencontré le producteur en 1983, après s'être séparée de Ringo. Ils avaient alors fini par se marier en 2006 avant de divorcer en 2016. Il avait d'ailleurs soutenu la chanteuse lors de la mort de son fils Ludovic Chantel en 2017.

"C’est le coeur plein de chagrin que je vous écris. Yves nous a quittés ce week-end. Il est parti discrètement, comme il avait choisi de faire sa vie. En grand épicurien, son talent, sa musique, ses fous rires, ses excès, ont animé plus de 25 ans de ma vie", a écrit la chanteuse de 75 ans en légende d'une vidéo postée sur Facebook.

Connu pour ses génériques cultes

Yves Martin a débuté dans les années 1970 comme choriste pour Dave et Gérard Lenorman. Il a ensuite écrit une dizaine de chansons pour Sheila dont Tangue au ou encore L'écuyère. Mais il restera surtout connu pour les génériques cultes d'Ulysse 31 et Goldorak '82, qui on bercé les enfants des années 70 et 80.

"Il me reste les magnifiques chansons qu’il a écrites, les spectacles que nous avons créés. Il est dans mon coeur. Laissons vivre sa musique", a finalement conclu Sheila sur la carrière de son ex-mari, qui chantait sous le pseudo de Lionel Leroy.