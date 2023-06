Mort de Nahel : les violences urbaines se répandent jusqu'en outre-mer

Des véhicules noircies par les flammes, des brasiers en plein milieu de la route... Ces scènes de chaos qui se multiplient depuis trois jours et la mort du jeune Nahel, tué par un policier à Nanterre, se propagent désormais à plusieurs milliers de kilomètres de la métropole. Comme le rapporte La chaîne 1ère, de nombreux territoires d'outre-mer se sont embrasés la nuit dernière et des échauffourées ont éclaté dans plusieurs quartiers sensibles.

Notamment sur l'île de la Réunion où une pharmacie a été prise pour cible et vandalisée à la ville du Port située à l'ouest du territoire. Deux véhicules ainsi qu'un engin de chantier se sont retrouvés sous les flammes tout comme la Maison de justice et du citoyen. Trois individus ont été interpelés et la vente au détail de carburant a été prohibée, indique Le Parisien. La capitale, Saint-Denis, n'a pas échappé aux violences et le préfet du département les a qualifiées d'"inacceptables" selon le Quotidien de la Réunion.

Un homme tué en Guyane

En Martinique, la cité Ozanam, située dans la commune de Schoelcher, a été particulièrement concernée par ces émeutes. Des poubelles ont été brûlées et ont été positionnées de façon à bloquer l'accès à la cité. La gendarmerie a été contrainte d'intervenir.

La situation s'est même tragiquement envenimée en Guyane selon des informations du Monde et de La chaîne 1ere. Un homme a été tué dans les émeutes à Cayenne après avoir été touché par un tir initialement dirigé vers les forces de l'ordre. Le drame s'est produit dans le quartier du Mont-Lucas. La victime aurait été blessée au cou et son décès constaté peu après minuit.

En métropole, des heurts ont éclaté à Strasbourg et un Apple Store a été pillé par de nombreux jeunes. "Rapidement la police est intervenue avec des gaz lacrymogènes mais ceux-ci sont entrés dans les magasins de la galerie et on a dû mettre à l'abri plusieurs clients", a déclaré un témoin à l'AFP. Élisabeth Borne a annoncé le déploiement de blindés de la gendarmerie et le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a demandé l'arrêt de la circulation des bus et des tramways dans l'ensemble du pays. Le concert de Mylène Farmer, prévu ce vendredi soir au Stade de France, a été annulé afin de permettre aux forces de l'ordre de se déployer ailleurs.