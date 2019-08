Mise en examen d'un homme soupçonné d'avoir violé deux femmes dans le bois de Boulogne

Un chauffeur routier portugais, suspecté d'avoir violé deux étudiantes dans le bois de Boulogne, à Paris, a été arrêté et mis en examen, le 2 août, selon les informations du Parisien.

"Important traumatisme psychologique"

Les enquêteurs ont fait le lien entre le viol d'une étudiante chinoise âgée de 22 ans, le 21 juillet, au début du bois de Boulogne, et celui d'une Française de 18 ans, le 17 mai dernier. "Les deux jeunes femmes se sont défendues et souffrent toutes les deux de quelques hématomes en plus d'un important traumatisme psychologique", indique une source proche de l'affaire au quotidien, jeudi.

L'homme, quadragénaire, a été arrêté le 31 juillet. Aux policiers, il aurait affirmé que ces rapports sexuels étaient consentis, d'après Le Parisien. Les enquêteurs recherchent désormais d'autres victimes éventuelles. "Comme il est chauffeur routier, nous émettons l'idée qu'il pourrait, au gré de ses déplacements, avoir commis d'autres viols partout en France et peut-être même à l'étranger", explique la même source policière.