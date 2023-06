Meurtre de Karine Esquivillon : affabulateur, escroc... La troublante personnalité de son mari Michel Pialle

Michel Pialle a fini par craquer. Ce vendredi, le mari de Karine Equivillon a avoué le meurtre de sa femme, disparue depuis le 27 mars. Il a ensuite été mis en examen pour "meurtre sur conjoint". Alors qu'il défendait d'abord la thèse de l'éloignement volontaire de cette mère de famille de 54 ans, il a fini par reconnaître les faits. Il aurait tué accidentellement Karine Esquivillon en manipulant une arme, selon une source proche de l'enquête, confirmant une information du Parisien. Depuis le début de l'affaire, la personnalité troublante de Michel Pialle n'a cessé d'attirer l'attention des enquêteurs.

Il y a un mois, Europe 1 était d'ailleurs allée à sa rencontre alors que les recherches pour tenter de retrouver Karine Esquivillon battaient son plein. Et c'est avec un sang froid extraordinaire ou bien un sens aiguisé du cynisme qu'il se félicitait d'avoir vu les gendarmes passer une première fois sa maison au peigne fin pour tenter de comprendre comment sa femme avait pu se volatiliser de la sorte. Bravache, le quinquagénaire ajoutait même qu'il concevait le fait de faire office de suspect.

"Je pourrais vous faire une série Netflix"

"Je comprends oui parce que dans 70% des cas, c'est le conjoint ou l'ex-conjoint. Je me disais 'qu'ils se mettent à fond sur moi et comme ça, après, ils vont pouvoir aller à fond sur toutes les autres pistes'", disait-t-il. Or ces autres pistes n'ont en réalité jamais existé pour les enquêteurs qui, depuis le début, semblent avoir acquis la conviction que ce Michel Pialle, au lourd passé d'escroc et d'affabulateur, était l'unique responsable de cette disparition.

Avec une incroyable légèreté, il se coiffait lui-même d'une casquette de réalisateur. "Je pourrais vous faire une série Netflix", se vantait-il. Une série au dénouement tragique. Karine Esquivillon laisse derrière elle cinq enfants dont trois qu'elle a eus avec Michel Pialle.