Disparition de Karine Esquivillon : son corps retrouvé après les aveux de son mari

Le corps de la mère de famille de 54 ans aurait été retrouvé cette nuit par les enquêteurs, après les aveux de son mari, a appris Europe 1 confirmant une information de nos confrères du Parisien. Interpellé mercredi vers 8h30 à son domicile de Maché (Vendée) et placé en garde à vue à La Roche-sur-Yon, Michel Pialle était entendu dans l'enquête ouverte le 17 avril pour "enlèvement et séquestration", et désormais élargie à des faits de meurtre.

Mercredi matin, une perquisition au domicile du couple, une maison située dans un hameau près de Maché a été menée pendant plus de huit heures en présence du mari.

Karine Esquivillon, 54 ans et mère de cinq enfants, a disparu le 27 mars dernier, sans laisser d'autre trace connue qu'un téléphone mobile découvert deux semaines plus tard dans un fossé par le maire de la commune. Un appel à témoins a été lancé le 9 mai pour tenter de la retrouver. Fin mai, son mari, se disait convaincu que son épouse a quitté "volontairement" leur domicile de Maché, ce dont doutent certains enfants et la sœur de la quinquagénaire. Selon des confidences de Michel Pialle à des médias, le couple n'était plus ensemble mais vivait sous le même toit dans leur maison.

