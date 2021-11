Martinique : un policier blessé après des tirs sur les forces de l'ordre

Malgré l'instauration d'un couvre-feu, des violences ont de nouveau perturbé la Martinique, dans la nuit de jeudi à vendredi, avec des tirs visant des journalistes et des policiers, dont l'un a été blessé. Quatre journalistes français, dont un photographe, ont essuyé trois tirs de la part d'hommes circulant en moto dans une rue déserte de Fort-de-France, alors qu'ils étaient en train de filmer et de prendre des photos à bonne distance d'un barrage en feu. Ces coups de feu sont "totalement inacceptables", s'est ému sur BFMTV le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal, en prônant "évidemment (une) fermeté absolue face à ces situations".

Des policiers ont également été pris pour cible ce vendredi sur un barrage à Fort-de-France et l'un deux a été blessé au bras par des plombs, selon une source policière. Un autre policier, membre d'une compagnie d'intervention, a reçu une balle qui s'est logée dans son gilet pare-balle, selon la même source. Le Raid est en cours d'intervention sur ce barrage, selon la police.

Un couvre-feu instauré de 19h à 5h

La Guadeloupe et la Martinique, distantes de 120 km l'une de l'autre, connaissent un important mouvement de contestation, né du refus de l'obligation vaccinale pour les soignants et les pompiers, qui a dégénéré en crise sociale, révélant les attentes d'une population où beaucoup vivent sous le seuil de pauvreté et où le chômage des jeunes explose.

La Martinique est la région d'outre-mer française la moins touchée par le chômage. En 2020, le taux de chômage s'y établissait toutefois à 12,4%, soit 4,4 points de plus qu'en France métropolitaine, du fait d'un marché du travail étroit et d'un manque local de qualification. Le niveau de vie médian de la population est inférieur de 17% au niveau national, le taux de pauvreté (29,8%) près de deux fois supérieur.

Ce mouvement social est accompagné de violences urbaines nocturnes qui ont poussé le préfet de Martinique à instaurer jeudi un couvre-feu de 19h à 5h, tandis que le préfet de Guadeloupe prolongeait celui ayant déjà cours dans l'île.