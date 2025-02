Marne : un dentiste mis en examen pour viol et soumission chimique de mineurs

Un dentiste a été mis en examen et écroué ce dimanche, accusé de viol, agression sexuelle et soumission chimique, après deux plaintes déposées par des mineurs de 11 et 14 ans. L'homme, qui exerce dans la Marne, conteste les faits qui lui sont reprochés. Selon les premiers éléments de l'enquête, il est inconnu de la justice.