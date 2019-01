Manche : un "gilet jaune" en garde à vue après avoir giflé une gendarme

Un "gilet jaune" a été placé en garde à vue vendredi soir pour avoir giflé une gendarme sur un rond-point de Cherbourg, révèle France 3 samedi. L'incident s'est produit après que la gendarme, qui était en repos, ait déclinée son identité. Elle aurait reçu plusieurs gifles.

En réaction, la préfecture de la Manche a publié un tweet samedi matin pour dénoncer un acte "intolérable" et "inacceptable", commis par un individu "défavorablement connu des services de police". Le préfet appelle à la "responsabilité" et "au respect des autres", et assure que "ces actes ne resteront pas impunis".

⚠️ Stop aux violences par certains gilets jaunes. @Prefecture50 appelle à la responsabilité et au respect des autres. pic.twitter.com/9Achg9KuHA — Préfet de la Manche (@Prefecture50) 26 janvier 2019

Les "gilets jaunes" sont mobilisés samedi dans toute la France pour le 11ème samedi consécutif.