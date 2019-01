EN DIRECT - "Gilets jaunes" : à quoi faut-il s'attendre pour "l'acte 11" de la mobilisation ?

L'ESSENTIEL EN DIRECT

Les "gilets jaunes" évoluent, la mobilisation se poursuit. "L’acte 11" du mouvement a lieu samedi, à Paris comme en régions, avec plusieurs nouveautés. Sur Facebook, des "gilets jaunes" ont appelé à une "nuit jaune" dans la capitale, place de la République, une initiative inédite jusqu’ici. Les manifestations devraient encore être nombreuses en régions, notamment à Bordeaux et à Toulouse, alors que le "grand débat national" se poursuit. Suivez en direct cet "acte 11" sur Europe1.fr.

Les trois informations à retenir Des manifestations auront lieu à Paris et en régions, notamment à Toulouse et à Bordeaux

Une "nuit jaune" se tiendra pour la première fois dans la capitale

La semaine dernière, l’acte 10 avait réuni 84.000 manifestants

Une mobilisation toujours aussi importante ?

La semaine dernière, 84.000 manifestants avaient été recensés par le ministère de l’Intérieur lors de "l’acte 10", soit le même chiffre que lors de "l'acte 9". Le mouvement n’avait donc pas faibli malgré l’imminence du "grand débat national", voulu par le gouvernement pour répondre à la crise des "gilets jaunes" et lancé ce lundi.

Sur Facebook, des "gilets jaunes" ont même appelé à une "nuit jaune" place de la République, à Paris, une première depuis le début du mouvement. Les organisateurs entendent poursuivre la mobilisation dans la nuit de samedi à dimanche, avec une "expression citoyenne sans violence". Près de 1.500 personnes ont assuré vouloir y participer.

Comme lors des précédents actes, plusieurs mobilisations sont en outre prévues dans la capitale, dont une marche déclarée à la préfecture reliant les Champs-Élysées et la Bastille en passant par l'Assemblée nationale et Bercy, et une autre entre les places de la Nation et de la Bastille avec "une petite surprise à Benjamin Griveaux".

À Bordeaux et Toulouse, places fortes de la mobilisation, les autorités redoutent des débordements après les spectaculaires violences ces dernières semaines.

Un mouvement émaillé de plusieurs divisions

Le collectif "La France en colère" de Priscillia Ludosky, qui a rompu avec Drouet, organise également une "marche solidaire aux gilets jaunes des Territoires éloignés" samedi après-midi, entre le ministère des Outre-mer et le siège parisien de Facebook.

A l'ultragauche, un appel a été lancé pour recréer un "black bloc" et un "cortège de tête", point de rendez-vous des militants anticapitalistes, antifascistes, autonomes et anarchistes lors des manifestations contre la Loi travail.

Cette semaine a par ailleurs été marquée par de nouvelles divisions internes, après l'annonce de la création par les "gilets jaunes" Ingrid Levavasseur et Hayk Shahinyan d'une liste "Rassemblement d'initiative citoyenne" aux européennes de mai. Eric Drouet, qui revendique le caractère "apolitique" du mouvement, s'est insurgé contre "une récupération abjecte" comme de nombreux autres "gilets jaunes". "Ca m'inspire du mépris, du dégoût. Notre plus grande force, c'est la désorganisation, on ne doit pas faire de politique", a également lancé Luc Benedetti, pizzaïolo marseillais et "gilet jaune" de la première heure.

Le grand débat lancé par l'exécutif crée également des remous. Eric Drouet et son collectif "La France en colère !!!" refusent d'y participer tandis que Priscillia Ludosky a pour sa part formulé des propositions pour y contribuer et faire naître "un nouveau souffle démocratique", dans une lettre ouverte signée notamment par une centaine d'élus locaux et de militants associatifs. Ils demandent notamment la création d'"un observatoire" des débats et "d'une assemblée citoyenne" qui ferait des propositions donnant lieu à "un référendum à choix multiples" à l'issue des consultations.