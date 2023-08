Accident de minibus : un des enfants blessés est décédé, quatre toujours en urgence absolue

Un enfant de 12 ans est décédé, selon le dernier bilan communiqué par Florian Farge, secrétaire général de la préfecture du Lot-et-Garonne lors d'une conférence de presse. Quatre autres enfants sont toujours en urgence absolue. L'accident de ce minibus avait eu lieu vendredi vers 18 heures. Le véhicule, qui transportait des enfants qui séjournaient dans un centre de vacances à Sauméjan, près de Houeillès, a violemment percuté le parapet d'un pont avant de basculer dans un fossé, a précisé le journal Sud Ouest. Une enquête est ouverte pour "homicide volontaire".

47 pompiers mobilisés

"Ces jeunes, originaires de l'Oise et de la région parisienne, étaient logés dans un centre à Sauméjan. Ce minibus était suivi par un second, transportant sept enfants, pris en charge en état de choc", selon la même source. Tous les blessés ont été évacués vers les services hospitaliers de Bordeaux-Pellegrin, d'Agen et de Mont-de-Marsan, a expliqué la préfecture. Une cellule d'urgence médico-psychologique a été ouverte.

Toutes mes pensées vont aux victimes du dramatique accident routier survenu à Houeillès dans le #LotetGaronne. L’heure est à la prise en charge des blessés, dont plusieurs enfants en urgence absolue. Merci aux secours pour leur intervention rapide @Prefet47 — Clement Beaune (@CBeaune) August 25, 2023

"Pour des raisons encore inexpliquées, ce minibus a connu une sortie de route. On a tout de suite déployé un gros dispositif avec 47 pompiers mobilisés, 15 gendarmes, le Samu et deux hélicoptères, dont un pour la prise en charge immédiate des victimes", a précisé au micro d'Europe 1 Florian Farge, secrétaire général de la préfecture du Lot-et-Garonne. À souligner que le ministre chargé des Transports, Clément Beaune, a adressé ce vendredi soir toutes ses pensées aux victimes de ce drame.