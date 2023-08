À la foire aux Manèges de Lille, le drame survenu au Cap d'Agde reste dans toutes les têtes

REPORTAGE

Derniers préparatifs avant l'ouverture ce samedi après-midi à la foire aux Manèges de Lille. Installation des rambardes de sécurité, vérifications des roulements des manèges… Le drame survenu au Cap d'Agde reste dans toutes les têtes. Mais les forains tentent de se montrer rassurant. "Chaque manège du champ de foire a été contrôlé par un organisme certifié par le gouvernement. Toutes les règles de sécurité sont appliquées à la lettre, mais le risque zéro n'existe pas, comme n'importe où, comme n'importe quel parc d'attraction d'ailleurs", explique James, forain à Lille.

"Tous les manèges ont leurs contrôles techniques"

Il faut tout de même redoubler de vigilance, ajoute-t-il. Quitte à contrôler plusieurs fois par jour les 170 manèges présents à Lille. "Tous mes collègues, ils ont toujours fait leur boulot. Ils sont là-dedans depuis qu'ils sont tout petits. Après ce qui s'est passé, cela nous fait de la peine. Maintenant, sur la fête foraine de Lille, tous les manèges ont leurs contrôles techniques, tout est à jour. On ne peut pas faire mieux", détaille Geoffrey de Vries, président du comité de promotion de la Foire.

Ces professionnels insistent sur le fait que ces attractions et ces manèges sont toute leur vie. "On passe nos journées dessus et on a tout intérêt à ce qu'il n'y ait aucun incident", rétorque l'un d'entre eux.