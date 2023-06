Loiret : une voiture heurte une foule lors d'un mariage, dix blessés

Un conducteur a perdu le contrôle de son véhicule et a heurté samedi une foule présente pour un mariage à Cléry-Saint-André (Loiret), faisant dix blessés, a-t-on appris auprès des pompiers, précisant que le plan Novi (nombreuses victimes) avait été déclenché.

Un véhicule de type Renault Clio

Vers 14 heures, dans cette commune de 3.400 habitants à une vingtaine de minutes au sud-ouest d'Orléans, le conducteur d'"un véhicule de type Renault Clio a perdu le contrôle et est venu heurter une foule qui sortait d'un mariage devant la mairie de Cléry-Saint-André", a indiqué à l'AFP le Codis (centre opérationnel départemental d'incendie et de secours) du Loiret, confirmant une information des médias locaux.

"Il y a deux UA (urgence absolue) et huit UR (urgence relative) et 50 impliqués, avec des gens choqués ou qui sont tombés", a ajouté cette source. Environ 70 pompiers étaient sur place qui ont commencé les évacuations et une dizaine de véhicules sont présents sur les lieux de l'accident, ainsi que trois postes médicaux avancés. Le plan Novi (Nombreuses victimes) a été activé vers 15h30, selon la même source.