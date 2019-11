Loiret : 140 personnes à une battue après la disparition d'un jeune homme

Environ 140 personnes, escortées par les gendarmes, ont participé dimanche à une battue pour retrouver un jeune homme de 29 ans disparu il y a une semaine à Grivaines (Loiret), ont indiqué les gendarmes.

La battue, organisée à la demande de la famille, était sécurisée par les gendarmes du Loiret en raison notamment de la présence de chasseurs.

"Il n'était pas question pour nous de ne pas y être", soulignent les gendarmes. Cette marche "était organisée de façon à relancer les recherches à l'initiative de la famille, avec la diffusion de l'avis de recherche sur les réseaux sociaux, pour ne pas rester inactif, ne pas laisser les gens seuls", ont-ils ajouté.

Le jeune homme est porté disparu depuis le dimanche 3 novembre et une enquête pour disparition inquiétante a été ouverte au parquet d'Orléans.

Lundi dernier, un avis de recherche avec le portrait du jeune homme a été diffusé par la gendarmerie. Adrien Lebel, 29 ans, a été vu pour la dernière fois à Boynes, alors qu'il effectuait son jogging. "De taille moyenne (160/170cm), il a les cheveux rasés et porte des lunettes. Il n'a plus de barbe. Il est vêtu d'un jogging gris et d'une paire de chaussures noires", indiquent les gendarmes.