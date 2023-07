Les «Kennedy du Mexique», ce clan qui a caché son argent sale en Suisse

PODCAST

Dans les années 1990, le Mexique est gangréné par la corruption. Le président Carlos Salinas ferme les yeux sur le trafic de drogue et les violences qui l’accompagnent. L’argent sale des cartels est réinjecté dans l’économie légale du pays sous la protection de ses dirigeants. En bout de chaîne, Carlos Salinas et son frère Raul Salinas décident de cacher leur fortune à plus de 10.000 kilomètres de là, en Suisse. Jusqu’au jour où ils se font prendre la main dans le sac… C’est le récit que proposent les journalistes d’investigation François Pilet et Marie Maurisse dans le podcast “Dangereux Millions”.

Cette affaire commence en 1995. Une citoyenne mexicaine débarque dans la banque très sélect Pictet & Cie, à Genève. La cliente a prévenu à l’avance qu’elle passerait effectuer un gros retrait : 84 millions de dollars, en cash. Ce qu’elle ignore alors qu’elle s’avance vers le guichet ce jour-là, c’est qu’en découvrant cette requête pour une somme si importante, les banquiers suisses ont pris peur et ont alerté la police, racontent les journalistes François Pilet et Marie Maurisse. Or cette femme n’est autre que Paulina Castañon, l’épouse de Raul Salinas. C’est lui qui l’a envoyée en mission pour commencer à récupérer la fortune cachée du “clan Salinas”, ceux qu’on surnommera ensuite les “Kennedy du Mexique”. A son arrivée sur les lieux, Paulina Castañon comprend que quelque chose d’anormal est en train de se produire. Elle s’enfuit à la gare, mais elle a à peine mis un pied sur un quai que les policiers l’interpellent.

Le scandale explose alors dans le monde entier : c’est la propre belle-soeur du président mexicain qui a été arrêtée et qui est désormais détenue à la prison de Champ-Dollon. En Suisse, la justice découvre des dizaines de comptes bancaires dans différentes banques rattachés au clan Salinas. Au total, 100 millions de dollars sont retrouvés et bloqués. L’affaire est telle qu’elle passe entre les mains des autorités fédérales suisses. Désormais, c’est la procureure Carla Del Ponte qui est en charge du dossier. C’est elle qui gère toutes les grosses affaires judiciaires en Suisse. Trente ans après les faits, les journalistes d’investigation Marie Maurisse et François Pilet sont allés à sa rencontre. Aujourd’hui âgée de 76 ans, elle conserve un souvenir très précis de Paulina Castañon.

Dans le podcast “Dangereux Millions”, elle raconte, dans un demi-sourire : "J'avais arrêté la pauvre Paulina qui consommait de la cocaïne. Naturellement, on a dû la soigner parce qu'elle était malade quand on l’a arrêtée, elle n’avait plus de cocaïne. Elle devrait me dire merci parce qu'on lui a sauvé la vie... ”

Après l’arrestation de Paulina Castañon, Carla Del Ponte pense que l’affaire va être pliée sans tarder. Elle a toutes les preuves nécessaires pour inculper les frères Salinas. Plusieurs trafiquants de drogue ont admis payer le clan Salinas en échange de leur protection. Parmi eux, il y a même l’associé de Pablo Escobar, Marco Enrique Torres García. Mais la procureure se montre un peu trop optimiste…

Pour découvrir la suite de cette affaire de corruption, retrouvez l’épisode intégral de “Dangereux Millions” sur votre plateforme d’écoute préférée.