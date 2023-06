Felipe Turover, l’homme qui devait cacher les millions du pouvoir russe

PODCAST

Qui est Felipe Turover, l’ex-agent du KGB qui a déclenché le scandale “Mabetex” et révélé les liens entre l’argent du pouvoir russe et des banques suisses ? Dans une enquête inédite, les journalistes d’investigation Marie Maurisse et François Pilet lèvent le voile sur ce personnage à l’origine d’un énorme scandale de corruption impliquant l’ancien président Boris Eltsine et son entourage, dans le podcast “Dangereux Millions”.

En 1998, dans les arcanes du pouvoir russe, une transition se prépare. L’état de santé du président Boris Eltsine se détériore, et celui-ci multiplie les séjours à l’hôpital. Son alcoolisme est connu de tous. Après une brève période de boom économique, la crise financière éclate, les banques russes courbent l’échine, le rouble est brutalement dévalué. Et le président russe semble incapable d’agir. Pour Felipe Turover, ancien agent du KGB, cette déchéance du président de l’ex-URSS va trop loin. Les choses doivent changer, et pour cela, il est prêt à retourner sa veste…

Il sort alors de l’ombre pour dévoiler à la justice suisse les agissements de proches du pouvoir russe corrompus. “Trésorier de l’ombre” de la Russie, Felipe Turover décide de lever le voile sur son rôle : pendant des années, il a en fait été chargé de superviser les paiements clandestins du pouvoir russe. C’est même à lui qu’on avait confié à l’origine la mission de trouver un endroit discret pour blanchir l’argent de la Russie. Pour cela, Turover avait ciblé la Banque du Gothard, “une petite banque avec une mauvaise réputation” située près de Lugano, en Suisse, racontent les journalistes Marie Maurisse et François Pilet.

"Dangereux Millions", un podcast coproduit par le média public swissinfo, le service d’information en ligne de la Société suisse de radiodiffusion et Europe 1 Studio, avec Gotham City. Réalisation et composition des musiques originales : Julien Tharaud

Direction SWI swissinfo.ch : Jo Fahy

Direction Europe 1 Studio : Fannie Rascle

Conseil éditorial : Susanne Reber

Relecture : Virginie Mangin

Archives SWI swissinfo.ch : Caroline Honegger

Archives Europe 1 : Laetitia Casanova, Benoît Muckensturm et Sylvaine Denis

Illustration : Kai Reusser

Promotion SWI swissinfo.ch : Xin Zhang et Carlo Pisani

Promotion et Diffusion Europe 1 Studio : Kelly Decroix et Eloïse Bertil

Pour être en mesure de gérer discrètement les fortunes cachées du pouvoir russe, Felipe Turover s’était lui-même installé en Suisse, et était même entré au conseil d’administration de la Banque du Gothard. Tandis qu’il permettait aux fortunes russes de faire des affaires à l'étranger, il voyait ainsi passer toute la journée des documents confidentiels. Sur lesquels étaient souvent associés deux noms : celui de Boris Eltsine et de ses proches d’un côté, celui d’une entreprise de BTP baptisée Mabetex de l’autre...

En réalité, pendant des années, cette société Mabetex avait versé des pots-de-vin au président Boris Eltsine et à sa famille en échange de l’attribution de marchés publics en Russie. Une partie de cet argent sale a par exemple été utilisé pour la rénovation du palais du Kremlin, où Vladimir Poutine a ensuite été investi comme président de la Russie en 2000... Pour écouter cette enquête en intégralité, retrouvez le podcast “Dangereux Millions” sur votre plateforme d’écoute préférée.