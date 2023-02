Arnaque : les pratiques commerciales trompeuses de l'entreprise Indexia

L'assureur de téléphone, Indexia (ex-Sfam), le groupe propriétaire des boutiques Hubside.Store, est convoqué devant le tribunal commercial de Paris pour "pratiques commerciales trompeuses". Des milliers d’euros ont été injustement prélevés à d’anciens clients qui avaient assuré leurs téléphones et leurs ordinateurs contre la casse. Ces contrats avaient été souscrits dans des magasins Hubside.Store ou encore à la FNAC, qui a depuis rompu le partenariat.

"Ils m’ont siphonnée"

Les anciens clients dénoncent les pratiques de l’assureur, déjà mis à l’amende par la répression des fraudes en 2019 pour un montant de 10 millions d’euros. Alors qu’une proposition de loi vient d’être déposée pour encadrer les pratiques des assureurs, une action collective en justice est intentée contre Indexia, le 3 avril prochain au tribunal judiciaire de Paris.

Sur les réseaux sociaux, les victimes potentielles ne cessent de se manifester sur l’ensemble du territoire. L’histoire semble être toujours la même. "Je constate qu’il me reste 100€ sur mon compte, ils m’ont siphonnée", déclare Emmanuelle, une ancienne cliente. Au départ, la situation est simple, elle signe un contrat d’assurance pour son ordinateur portable et on lui indique qu’elle sera prélevée à deux reprises d’un montant de 7€ puis d’un montant de 15€. Mais la situation dérape rapidement. "Sur quatre ans et demi j’ai 234 prélèvements de la SFAM. Plusieurs fois par mois. Plusieurs fois par jour même. Pour un montant total indu de 5.519€, en plus du contrat initial que je ne compte pas", ajoute-t-elle.

Jusqu’à 300€ prélevés chaque mois

Même mésaventure pour Yann qui rapporte des volontés de brouiller les pistes de la part d’Hubside.Store. "Au début, c'est des toutes petites sommes de 7€. Après, ils m’ont rajouté des contrats que je n’ai pas souscrit entre 30 et 70€. Les prélèvements passaient sous plusieurs noms différents. En prenant tous les mandats avec la banque on a constaté que ça venait de la même société. J’étais plutôt énervé car ça fait des prélèvements à 300€ par mois alors que j’avais signé pour 15,99€", a-t-il ajouté. Depuis, Yann a fait opposition aux prélèvements et a porté plainte dans l’attente de remboursements qui se font toujours attendre malgré les promesses de l’assureur.