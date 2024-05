«Le plus dur, c'est d'imaginer qu'on ne se verra plus», l'hommage bouleversant du père de Matisse à son fils tué

"Mon matou, ma grosse loutre, tu ne méritais pas ça. Personne ne le mérite, mais surtout pas toi"... C'est par ces mots que Christophe Marchais, le père de Matisse, commence le portrait de son fils de 15 ans, tué à coups de couteau samedi à Châteauroux. Dans un message publié sur les réseaux sociaux, il rend un poignant hommage à Matisse, non sans y inclure une pointe d'humour que le père endeuillé et son fils partageait.

"Tu étais le roi de la gaffe, de l'humour noir, même", écrit-il sur Facebook. "Un vrai gentil, trop gentil, qui n'avait pas les armes pour ces fréquentations qui t'attiraient depuis quelques semaines", poursuit-il. Matisse, 15 ans, est mort samedi après avoir été poignardé par un adolescent du même âge, d'origine afghane.

"Je vais vivre pour toi"

Dans son message, son père assure qu'il ne "choisira pas la haine, la colère". Des options "légitimes" mais qui nous "rabaisseraient au niveau des deux monstres qui t'ont assassiné", dit-il. "Je vais vivre pour toi et je vais me marrer en ta mémoire. Le plus dur, c'est d'imaginer qu'on ne se verra plus", conclut Christophe Marchais.

Ce dernier a également appelé à mettre une loutre de mer en photo de profil, en référence au surnom qu'il donnait à Matisse. Il dit espérer que ce message et l'agression mortelle dont a été victime son fils poussera les parents à mieux surveiller leurs enfants. Une marche blanche à la mémoire de Matisse est prévue samedi après-midi, à Châteauroux.